Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко відвідає путіна.

Наразі названо дату візиту – 6 квітня, пишуть "ведомости".

"путін зустрінеться з лукашенко 6 квітня в рамках засідання вищої держради союзної держави", – поінформувало видання.

Повідомляється, що на порядку денному будуть питання, пов'язані зі спільною боротьбою із санкційним тиском, а також забезпеченням безпеки.

На початку тижня стало відомо, що лукашенко в Тегерані підписав всебічну угоду про співпрацю до 2026 року.