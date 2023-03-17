лукашенко після візитів у Китай та Іран відвідає росію – росзмі
17 березня 2023, 18:49
Фото: kp.by
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко відвідає путіна.
Наразі названо дату візиту – 6 квітня, пишуть "ведомости".
"путін зустрінеться з лукашенко 6 квітня в рамках засідання вищої держради союзної держави", – поінформувало видання.
Повідомляється, що на порядку денному будуть питання, пов'язані зі спільною боротьбою із санкційним тиском, а також забезпеченням безпеки.
На початку тижня стало відомо, що лукашенко в Тегерані підписав всебічну угоду про співпрацю до 2026 року.