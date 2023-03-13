лукашенко в Тегерані підписав всебічну угоду про співпрацю до 2026 року

Самопроголошений президент білорусі лукашенко у Тегерані підписав таку звану "Дорожню карту", документ про всебічну співпрацю білорусі та Ірану.

За підсумками переговорів в Тегерані Лукашенко і глава Ірану Ебрахім Раїсі підписали "дорожню карту" всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки.

Пише белТА.

Під час зустрічі лукашенко запевнив Тегеран, що мінськ зробить усе необхідне для виконання підписаних домовленостей, пише державне агенство.

"Дорожня карта" передбачає всебічне співробітництво білорусі і Ірану в політичній, економічній, консульській, науково-технічній, освітній, культурній, мистецькій сферах та навіть туризму.

За підсумками переговорів в Ірані було підписано план заходів з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між білоруссю та Іраном, міжурядову угоду про співробітництво у сфері карантину та захисту рослин, угоду про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.