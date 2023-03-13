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Президент білорусі вирушив з візитом до Ірану

13 березня 2023, 09:13
Президент білорусі вирушив з візитом до Ірану
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко сьогодні вирушив до Ірану.

Там він зустрінеться з вищим керівництвом країни та обговорить широкий спектр тем. 

Одна з головних - торговельно-економічне співробітництво.

Передає белТА.

“Головною темою переговорів (із президентом Ірану Ебрахімом Раїсі - ред.) у Тегерані стане розвиток взаємодії з усього спектру двосторонніх відносин із акцентом на торговельно-економічне співробітництво. Зустріч президентів пройде у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. Сторони обговорять реалізацію проєктів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики», - йдеться в повідомленні.

Окрема увага буде приділена ситуації в регіоні та у світі загалом, зазначається там.

В Ірані лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Раніше стало відомо, що росія вкотре продовжила спільні навчання з білоруссю.
ІранБілорусьЛукашенко

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