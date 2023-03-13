Президент білорусі вирушив з візитом до Ірану

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко сьогодні вирушив до Ірану.

Там він зустрінеться з вищим керівництвом країни та обговорить широкий спектр тем.

Одна з головних - торговельно-економічне співробітництво.

Передає белТА.

“Головною темою переговорів (із президентом Ірану Ебрахімом Раїсі - ред.) у Тегерані стане розвиток взаємодії з усього спектру двосторонніх відносин із акцентом на торговельно-економічне співробітництво. Зустріч президентів пройде у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. Сторони обговорять реалізацію проєктів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики», - йдеться в повідомленні.

Окрема увага буде приділена ситуації в регіоні та у світі загалом, зазначається там.

В Ірані лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.