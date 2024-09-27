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лукашенко після заяв путіна також почав погрожувати НАТО "ядеркою"

27 вересня 2024, 15:57
лукашенко після заяв путіна також почав погрожувати НАТО
Він назвав державний кордон білорусі червоною лінією.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко слідом путіним почав погрожувати Заходу ядерною зброєю. 

Про це повідомляє білоруське місцеве видання "БелТА".

"В разі вторгнення Заходу у російську федерацію або ж білорусь, москва та мінськ одразу застосують ядерну зброю", - заявив білоруський глава. 

Також він звинуватив Польщу у тому, що вона "вже руки потирає" й разом з американцями "вишикувалась вздовж кордону, особливо польського".

"Ми застосуємо ядерну зброю - нам можуть відповісти. І по росії в тому числі. Тому росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія - це державний кордон. Наступили на неї - відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося. Я чесно і відверто про це говорю", - додав лукашенко.

Раніше ми писали, що путін продовжуватиме загострювати ядерний шантаж, поки це не перестане працювати.

 

ядерна зброяОлександр ЛукашенкоБілорусь

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