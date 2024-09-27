Він назвав державний кордон білорусі червоною лінією.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко слідом путіним почав погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Про це повідомляє білоруське місцеве видання "БелТА".

"В разі вторгнення Заходу у російську федерацію або ж білорусь, москва та мінськ одразу застосують ядерну зброю", - заявив білоруський глава.

Також він звинуватив Польщу у тому, що вона "вже руки потирає" й разом з американцями "вишикувалась вздовж кордону, особливо польського".

"Ми застосуємо ядерну зброю - нам можуть відповісти. І по росії в тому числі. Тому росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія - це державний кордон. Наступили на неї - відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося. Я чесно і відверто про це говорю", - додав лукашенко.

Раніше ми писали, що путін продовжуватиме загострювати ядерний шантаж, поки це не перестане працювати.