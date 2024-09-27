путін продовжуватиме загострювати ядерний шантаж, поки це не перестане працювати – Atlantic Council

Якщо нинішній підхід Заходу не зміниться — світ ризикує зануритися в нову темну еру "ядерного балансування".

Цього тижня російський диктатор владімір путін запропонував зміни до ядерної доктрини рф, які значно знизять "поріг" для застосування країною ядерної зброї. Виступаючи 25 вересня на засіданні високопоставлених кремлівських чиновників, він представив низку поправок, спрямованих на розширення підстав для можливих ядерних ударів. Якщо ці поправки будуть відповідним чином прийняті, то напад на росію з боку будь-якої неядерної країни, підтриманий ядерною державою, сприйматиметься як спільний напад.

Про це пише Atlantic Council.

Ці заяви путіна виглядають як попередження Заходу, який продовжує обговорювати надання Україні далекобійної зброї для ударів по території рф. Нещодавно він також заявив, що такі атаки означатимуть війну НАТО з росією. Погрози ядерною зброєю стали частиною стратегії путіна з часу початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли він пригрозив ядерною відповіддю на будь-яке втручання Заходу.

Проте ці загрози поки не вплинули на рішення Києва. Українські лідери продовжують протистояти тиску, тоді як деякі західні країни, піддавшись страху ескалації, почали обмежувати поставки зброї Україні. Це обмеження значно ускладнює українцям боротьбу за свою національну незалежність.

Хоча зрозуміло, чому на Заході бояться ядерної війни, поступки перед ядерним шантажем є великою помилкою. Якщо путіну вдасться досягти своїх цілей, це стане катастрофічним прецедентом для всього світу. Інші авторитарні режими можуть використовувати ядерні загрози для власних експансіоністських цілей, що призведе до нової гонки озброєнь і підвищить ризик ядерної війни.

Щоб уникнути цього сценарію, Захід повинен зайняти жорсткішу позицію щодо російського шантажу і зупинити росію в Україні. Інакше світ опиниться в небезпечній ситуації, де ядерне залякування стане нормою.

Раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялось, що заяви диктатора владіміра путіна щодо намірів застосувати ядерну зброю є спробою стримати країни Заходу. росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі.