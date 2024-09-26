Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ядерні заяви путіна націлені на стримування допомоги Заходу Україні – ISW

26 вересня 2024, 14:57
Ядерні заяви путіна націлені на стримування допомоги Заходу Україні – ISW
Фото: з вільного доступу
росія навряд чи застосує ядерну зброю.

Заяви диктатора владіміра путіна щодо намірів застосувати ядерну зброю є спробою стримати країни Заходу. росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на нещодавні погрози путіна спровокувати ядерну конфронтацію між росією та країнами Заходу та пояснили їх спробою посилити контроль над ухваленням рішення на Заході, а також прагненням не допустити, щоб країни-партнери дозволили ЗСУ використовувати західні озброєння для ударів по території рф.

Аналітики ISW не виключають, що путін, імовірно, має намір вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію кремля з брязкання "ядерною шаблею" та викликати нову хвилю паніки серед західних політиків в особливо критичний момент політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю для ударів по рф.

У звіті нагадали, що чиновники кремля регулярно посилаються на погано завуальовані загрози ядерного протистояння між росією і Заходом під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні. Зокрема, ця тактика застосовується під час нинішніх дебатів про право України використовувати надані Заходом системи для нанесення дальніх ударів по російських військових об'єктах. Метою є викликати страх у тих, хто ухвалює рішення.

"В ISW вважають, що російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль кремля зі сприяння стримуванню Заходу, а не свідченням готовності росії застосувати ядерну зброю. росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде", - йдеться у звіті.

25 вересня відбулося засідання Радбезу, під час якого путін заявив про внесення змін до ядерної доктрини рф.

Зокрема, він запропонував застосувати ядерну зброю росією навіть у разі масованого старту літаків стратегічної або тактичної авіації, крилатих ракет і навіть безпілотників у бік рф, перетину цією зброєю російських кордонів, а також у разі агресії проти білорусі.

ядерна зброяВладімір Путінвійна в Україні

Останні матеріали

Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється