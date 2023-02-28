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лукашенко побачив "унікальний момент" для завершення війни в Україні

28 лютого 2023, 08:35
лукашенко побачив
Втім, що саме він має на увазі, - не розповів.

Білоруський самопроголошений президент олександр лукашенко заявив, що нібито є "унікальний момент" для завершення війни агресорки рф, або ж, як він називає, "конфлікту в Україні".

Про це повідомляє БЕЛТА.

Він вважає, що це потрібно зробити, поки росія не розгорнула свою економіку в повному обсязі і не поставила її на військові рейки.

"Зараз склалася унікальна ситуація, коли можна покласти край цьому конфлікту. Іншого такого може не бути", - наголосив диктатор.

За словами Лукашенка, повномасштабне вторгнення до України - ніщо інше як "забезпечення безпеки для росії, щоб з території України ніколи не було ознак агресії стосовно росії".

лукашенко наголшує, мовляв, кремль готовий до переговорів, "від перших днів". Натомість звинуватив Україну в тому, що нібито вона відмовилася від вже готового плану, який лежав на столі за наполяганням Заходу та американців.

лукашенко вважає: якщо спалахне конфлікт між США і Китаєм, то "про українців все забудуть, тому домовлятися треба вже зараз".

 

 

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