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лукашенко попросив путіна розмістити в білорусі "Орєшнік"

06 грудня 2024, 19:36
лукашенко попросив путіна розмістити в білорусі
Фото: з вільного доступу
путін пообіцяв, що вже в 20025 це можна буде зробити.

Після підписання в Мінську договору про гарантії безпеки "Союзної держави білорусі і росії" Олександр лукашенко попросив Володимира путіна розмістити на території республіки нові системи озброєнь, в тому числі "Орєшнік", який останнім часом пропагує російський правитель.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.

путін відповів, що розмістити "Орєшнік" в білорусі стане можливо у другій половині 2025 року.

Сьогодні, 6 грудня, глави мінського т кремлівського режимів Олександр рукашенко та Володимир путін підписали договір про гарантії безпеки Союзної держави, який дозволяє використовувати будь-які засоби, зокрема російську ядерну зброю, для захисту обох країн.

В обід ми повідомили, що путін прибув до білорусі.

 

РосіяБілорусьОрєшнік

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