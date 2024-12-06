путін пообіцяв, що вже в 20025 це можна буде зробити.

Після підписання в Мінську договору про гарантії безпеки "Союзної держави білорусі і росії" Олександр лукашенко попросив Володимира путіна розмістити на території республіки нові системи озброєнь, в тому числі "Орєшнік", який останнім часом пропагує російський правитель.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.

путін відповів, що розмістити "Орєшнік" в білорусі стане можливо у другій половині 2025 року.

Сьогодні, 6 грудня, глави мінського т кремлівського режимів Олександр рукашенко та Володимир путін підписали договір про гарантії безпеки Союзної держави, який дозволяє використовувати будь-які засоби, зокрема російську ядерну зброю, для захисту обох країн.

В обід ми повідомили, що путін прибув до білорусі.