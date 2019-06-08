Лукашенко призначив дату дострокових парламентських виборів
Палата представників (нижня палата) буде обрана 17 листопада, а Рада Республіки (верхня палата) - 7 листопада, повідомляє LB.ua.
Попередні вибори в парламент Білорусі пройшли восени 2016 року. За конституцією, парламент обирається на чотири роки, таким чином, вибори повинні були пройти не пізніше за вересень 2020 року.
Укази Лукашенка скорочують термін повноважень нинішніх депутатів майже на дев'ять місяців. Можливість проведення парламентських виборів раніше передбаченого в конституції терміну в ЦВК Білорусі пояснюють тим, що в законодавстві є лише обмеження, що не пізніше певного терміну повинні пройти вибори, а ніяких обмежень на проведення виборів раніше за цей термін немає.ґ
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у форумі регіонів.
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