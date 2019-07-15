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Зеленський запросив Лукашенка в Україну

"Ми отримали низку позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі"
Президента України Володимир Зеленський запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у форумі регіонів.
Зеленський запросив Лукашенка в Україну Олександр Лукашенко. Фото: bigpicture.ru

"Ми отримали низку позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах", - зазначив дипломат Ігор Сокол, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч лідерів України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції у Мінську.

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15 07 2019 14:34
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