Зеленський запросив Лукашенка в Україну "Ми отримали низку позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі"

Президента України Володимир Зеленський запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у форумі регіонів.

Олександр Лукашенко. Фото: bigpicture.ru

"Ми отримали низку позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах", - зазначив дипломат Ігор Сокол, інформує "Громадське". Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч лідерів України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції у Мінську.

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