ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидента України Володимир Зеленський запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у форумі регіонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський запросив Лукашенка в Україну
"Ми отримали низку позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі"
Олександр Лукашенко. Фото: bigpicture.ru
"Ми отримали низку позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах", - зазначив дипломат Ігор Сокол, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч лідерів України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції у Мінську.
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