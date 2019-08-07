Лукашенко відповів Зеленському щодо зустрічі з Путіним у Мінську

"Не можна дивитися один на одного через приціл, треба сідати й вирішувати проблеми, яких чимало"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч лідерів України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції у Мінську.

"Війна у нашого порога, і в Мінську завжди вважали за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті президента Білорусі.

Водночас, наголошується, що конфлікт України з Росією мають вирішити "три слов'янські народи". Але, якщо Україна наполягає, Лукашенко вітає участь США в переговорах:

"Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона (проблема – ред.) не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі"

"Без американців вирішити цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в дані процеси"

Нагадаємо, що 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кисельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.

Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.