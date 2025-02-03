лукашенко розпочав перевірку боєготовності армії
Сьогодні, 3 лбютого, Міністерство оборони білорусі оголосило про початок перевірки боєготовності збройних сил.
Про це відомство написано в Тelegram-каналі.
"У Збройних силах розпочинається перевірка бойової готовності", - йдеться в дописі.
В міністерство додали, що під час перевірки оцінюватиметься готовність та здатність механізованих військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.
Основні практичні дії відбуватимуться під час навчань і тренувань різного масштабу на полігонах та незнайомих ділянках місцевості.
Також у межах перевірки апробуватимуться "нові способи застосування розвідувальних та ударних безпілотних авіаційних комплексів при сумісному виконанні завдань із сухопутними військами та з активним використанням засобів радіоелектронної боротьби".
У білоруському відомстві зазначили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.
В середині січня ми писали, що білорусь будує фортифікації біля кордону з Литвою.