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лукашенко розпочав перевірку боєготовності армії

03 лютого 2025, 13:41
лукашенко розпочав перевірку боєготовності армії
Фото:Reuters
Там мають переіврити готовність та здатність механізованих військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

Сьогодні, 3 лбютого, Міністерство оборони білорусі оголосило про початок перевірки боєготовності збройних сил.

Про це відомство написано в  Тelegram-каналі.

"У Збройних силах розпочинається перевірка бойової готовності", - йдеться в дописі.

В міністерство додали, що під час перевірки оцінюватиметься готовність та здатність механізованих військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

Основні практичні дії відбуватимуться під час навчань і тренувань різного масштабу на полігонах та незнайомих ділянках місцевості.

Також у межах перевірки апробуватимуться "нові способи застосування розвідувальних та ударних безпілотних авіаційних комплексів при сумісному виконанні завдань із сухопутними військами та з активним використанням засобів радіоелектронної боротьби".

У білоруському відомстві зазначили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

В середині січня ми писали, що білорусь будує фортифікації біля кордону з Литвою.

 

Білорусьармія

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