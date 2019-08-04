Лукашенко: Схильний думати, що ці вибори виграє Порошенко

За його словами, якщо деякі українці вважають, що жоден з кандидатів не підходить на посаду нового президента України, то необхідні повторні вибори

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив думку, що на президентських виборах в Україні 21 квітня переможе нинішній лідер країни Петро Порошенко.

"Після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур, ніхто не наважиться передбачити. Я все-таки схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко", - заявив в інтерв'ю Анадолу, повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що не займатиметься аналітикою і не порівнюватиме двох кандидатів.

"Одного я дуже добре знаю. Другого я бачив тільки в кіно, я його як політика не знаю. Але я вам скажу від життя: у нас із Порошенком був колись спільний друг - це Михайло Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори як президент, конституцію поміняв, ще щось - почали з народом шуткувати. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і переховуватися в інших країнах. Щоб Порошенкові не довелося залазити на дах і з даху закликати українців захистити його, він зробить усе для того, щоб українці його підтримали. Він повинен зробити все для того, щоб народ підтримав його", - сказав Лукашенко.

За його словами, якщо деякі українці вважають, що жоден з кандидатів не підходить на посаду нового президента України, то необхідні повторні вибори. Він зазначив, що багато виборців Зеленського голосували за нього в першому турі задля протесту. Лукашенко вважає, що робити так не треба.

"Нехай мене пробачать українці, але хочу їм сказати: якщо нема за кого голосувати, то і голосувати не треба. Навіщо голосувати за людину, в якій ти не впевнений, адже українці такий важкий політичний шлях пройшли за останні роки. Вони вже наїлися незрозумілих обіцянок. Вони, вже багато разів ризикуючи, вірили політикам і їх підтримували. І весь час виходило навпаки. Останні роки досвіду українського народу - свідчення того, що не можна ризикувати. Якщо вже не виходить, якщо нема за кого голосувати - значить, повторні вибори. Мені здається, це краще, ніж вкотре ризикнути, проголосувати, а потім гірко каятися десять чи більше років", - наголосив білоруський президент.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія офіційно оголосила підсумки першого туру виборів президента. Володимир Зеленський отримав 30,24% або 5 714 034 голосів виборців, Петро Порошенко - 15,95% або 3 014 609 голосів, Юлія Тимошенко - 13,40% або 2 532 452 голоси виборців.

Юрій Бойко набрав 11,67% голосів, Анатолій Гриценко - 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%.