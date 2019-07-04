ЦВК офіційно оголосила результати першого туру

Центральна виборча комісія офіційно оголосила підсумки першого туру виборів президента.

На засіданні у неділю голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила протокол ЦВК про результати голосування 31 березня, повідомляє УП.

За її словами, Володимир Зеленський отримав 30,24% або 5 714 034 голосів виборців, Петро Порошенко - 15,95% або 3 014 609 голосів, Юлія Тимошенко - 13,40% або 2 532 452 голоси виборців.

Юрій Бойко набрав 11,67% голосів, Анатолій Гриценко - 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%.

За словами Сліпачук, у голосуванні взяло участь 18 893 864 виборці. 22 600 бюлетенів визнані недійсними.

Голова ЦВК оголосила, що жоден кандидат у першому турі не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, що є підставою для рішення ЦВК про проведення другого туру голосування.

Сліпачук зазначила, що члени ЦВК не висловили окремих думок до протоколу.

Після цього члени ЦВК підписали протокол про результати голосування в першому турі.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.