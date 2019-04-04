У Порошенка підозрюють, що вимогою про стадіон Зеленський хоче уникнути дебатів
"Мені остаточно позиція команди Зеленського щодо дебатів незрозуміла. Поки що виставляються якісь умови: вибачиться за те, розкажіть нам про те, зробіть те і так далі…", - заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє "Українська правда".
"Це постійне виставляння умов викликає підозру, що у Зеленського небажання і страх виходити на дебати. Але повірте, якщо буде, без будь-яких умов, чітка згода опонуючої сторони, то за нами діло не стане", - додав Медведєв.
На його думку, суспільству незрозуміла позиція Зеленського, тому дуже важливо, щоб той прийшов і розповів про свою програму.
"Не пожартував, не сценки якісь робив, а розповів, як буде вирішувати проблеми країни", - сказав він.
При цьому, на питання, як у штабі Порошенка бачать дебати на стадіоні, Медведєв відповів, що це буде дивно, але погодилися б, навіть, якби команда Зеленського запропонувала провести їх у цирку.
При цьому він наголосив, що на території стадіону мають бути порівну представлені прихильники обох кандидатів, а не "60 тисяч одного кандидата і 10 тисяч іншого".
На питання журналістів, чи будуть продаватися квитки на дебати на НСК "Олімпійський", Медведєв відповів, що, теоретично, штаби мали б викупити всі квитки і роздати їх своїм прихильникам.
При цьому він наголосив, що подібні дебати за межею здорового глузду і поки між командами кандидатів ніякого конкретного їх обговорення не було.
Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.
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