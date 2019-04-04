У штабі Зеленського відреагували на відповідь Порошенка про проведення дебатів

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

"Не на всі питання дані відповіді з цього приводу. Ми ще чекаємо, може, нам ще дадуть додаткову відповідь. У ролику було ще кілька питань... там було про визнання кандидата кандидатом, про надання відповіді щодо медичної експертизи", - повідомив керівник штабу шоумена Іван Баканов, інформує "УНІАН".

Баканов пояснив, що говорити щось про проведення дебатів поки рано, тому що "не виконані всі вимоги, які були озвучені в ролику".

"Дата і час ще будуть узгоджуватися з урахуванням предметності відповідей, яка буде надана", - резюмував керівник штабу Зеленського.

Він також підкреслив, що НСК Олімпійський для проведення дебатів запропонований не випадково.

Нагадаємо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост Президента України, що пройшли в другий тур виборів, взяти участь у дебатах.