У штабі Зеленського відреагували на відповідь Порошенка про проведення дебатів
"Не на всі питання дані відповіді з цього приводу. Ми ще чекаємо, може, нам ще дадуть додаткову відповідь. У ролику було ще кілька питань... там було про визнання кандидата кандидатом, про надання відповіді щодо медичної експертизи", - повідомив керівник штабу шоумена Іван Баканов, інформує "УНІАН".
Баканов пояснив, що говорити щось про проведення дебатів поки рано, тому що "не виконані всі вимоги, які були озвучені в ролику".
"Дата і час ще будуть узгоджуватися з урахуванням предметності відповідей, яка буде надана", - резюмував керівник штабу Зеленського.
Він також підкреслив, що НСК Олімпійський для проведення дебатів запропонований не випадково.
Нагадаємо, що Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост Президента України, що пройшли в другий тур виборів, взяти участь у дебатах.
Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
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