"Суспільне" запрошує кандидатів у президенти на дебати
"Теле- та радіоканали Суспільного мовника не належать жодній політичній чи бізнес-групі, працюють винятково в інтересах українських громадян на кошти платників податків, тож можуть виступити майданчиком для незалежної дискусії кандидатів на рівних умовах", - йдеться у зверненні на офіційному сайті мовника.
Як відмітили на "Суспільному", Закон України "Про вибори Президента України" в статті 62 визначає процедуру й строки проведення передвиборчих теледебатів.
"Зокрема, згідно із законом, такі дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин та транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу", - йдеться у повідомленні.
Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.
"Кандидати на пост Президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь у теледебатах або неможливості його участі в них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів.
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