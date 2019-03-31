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Порошенко хоче дебатів із Зеленським

"Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати"
Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.
Порошенко хоче дебатів із Зеленським Фото:112

"Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати", - сказав Петро Порошенко, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко прокоментував результати екзит-полів щодо першого туру виборів, згідно з якими, чинний глава держави виходить до другого туру. Під час виступу в своєму штабі Порошенко зазначив, що результати першого туру ще не перемога, але великий крок до неї.

"Доля звела мене - і я не соромлюся сказати про це - з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу", - наголосив він.

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31 03 2019 22:22
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