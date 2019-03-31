ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко хоче дебатів із Зеленським
"Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати"
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"Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати", - сказав Петро Порошенко, повідомляє "Українська правда".
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко прокоментував результати екзит-полів щодо першого туру виборів, згідно з якими, чинний глава держави виходить до другого туру. Під час виступу в своєму штабі Порошенко зазначив, що результати першого туру ще не перемога, але великий крок до неї.
"Доля звела мене - і я не соромлюся сказати про це - з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу", - наголосив він.
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