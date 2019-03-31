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Зеленський готовий до дебатів із Порошенком

"Я готовий. Я відкрита людина, я готовий до будь-якого інтерв'ю"
Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що готовий прийти на дебати з нинішнім президентом Петром Порошенком.
Зеленський готовий до дебатів із Порошенком Фото: соцмережі

"Я готовий. Я відкрита людина, я готовий до будь-якого інтерв'ю. В мене дуже мало часу в житті", - сказав Зеленський на брифінгу в штабі в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він вийти на дебати з Порошенком, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".

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31 03 2019 23:07
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