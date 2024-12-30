Лукашенко в школах заборонив Санта Клауса і Jingle Bells – ЗМІ
Уряд Білорусі заборонив в школах Санта Клауса, англомовні новорічні пісні, колядки і рекомендує дотримуватися російських новорічних традицій.
Про це пише Польське радіо.
Перед новим роком для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят в навчальних закладах.
Під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад, "Jingle Bells".
Також на шкільних святах заборонили присутність Санта Клауса і ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями, а от рекомендували на всіх рівнях системи освіти Білорусі використовувати російські новорічні традиції.
Польське радіо повідомляє, що в попередні роки у Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина і Гелловін.
Нагадаємо, що на початку грудня ми писали, що у росії Санта-Клауса можуть визнати іноагентом.