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Лукашенко в школах заборонив Санта Клауса і Jingle Bells – ЗМІ

30 грудня 2024, 09:32
Лукашенко в школах заборонив Санта Клауса і Jingle Bells – ЗМІ
Фото: Deposit Photos
Рік тому там заборонили святкувати День Святого Валентина і Гелловін.

Уряд Білорусі заборонив в школах Санта Клауса, англомовні новорічні пісні, колядки і рекомендує дотримуватися російських новорічних традицій.

Про це пише Польське радіо.

Перед новим роком для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят в навчальних закладах.

Під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад, "Jingle Bells". 

Також на шкільних святах заборонили присутність Санта Клауса і ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями, а от рекомендували на всіх рівнях системи освіти Білорусі використовувати російські новорічні традиції.

Польське радіо повідомляє, що в попередні роки у Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина і Гелловін.

Нагадаємо, що на початку грудня ми писали, що у росії Санта-Клауса можуть визнати іноагентом.

 

БілорусьСанта КлаусJingle Bells

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