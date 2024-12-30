Рік тому там заборонили святкувати День Святого Валентина і Гелловін.

Уряд Білорусі заборонив в школах Санта Клауса, англомовні новорічні пісні, колядки і рекомендує дотримуватися російських новорічних традицій.

Про це пише Польське радіо.

Перед новим роком для шкіл видали спеціальне розпорядження щодо репертуару новорічних свят в навчальних закладах.

Під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад, "Jingle Bells".

Також на шкільних святах заборонили присутність Санта Клауса і ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями, а от рекомендували на всіх рівнях системи освіти Білорусі використовувати російські новорічні традиції.

Польське радіо повідомляє, що в попередні роки у Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина і Гелловін.

Нагадаємо, що на початку грудня ми писали, що у росії Санта-Клауса можуть визнати іноагентом.