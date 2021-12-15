ПОЛІТИКА НОВИНИСамопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 14 грудня схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лукашенко ввів кримінальну відповідальність за заклик до санкцій
Фото: kp.by
Про це повідомило видання Zerkalo, пише "Європейська правда".
Відтепер у Білорусі за ці дії загрожує позбавлення волі на строк до 6 років, якщо заклики звернені до рядових осіб; до 10 років, коли вони звернені до іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій; до 12 років, якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій, повідомив Telegram-канал "Пул Первого".
Нагадаємо, що Лукашенко погрожує перекрити транзит газу в разі посилення санкцій ЄС
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15 12 2021 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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