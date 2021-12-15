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Лукашенко ввів кримінальну відповідальність за заклик до санкцій

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 14 грудня схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.
Лукашенко ввів кримінальну відповідальність за заклик до санкцій Фото: kp.by

Про це повідомило видання Zerkalo, пише "Європейська правда".

Відтепер у Білорусі за ці дії загрожує позбавлення волі на строк до 6 років, якщо заклики звернені до рядових осіб; до 10 років, коли вони звернені до іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій; до 12 років, якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій, повідомив Telegram-канал "Пул Первого".

Нагадаємо, що Лукашенко погрожує перекрити транзит газу в разі посилення санкцій ЄС

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15 12 2021 11:35
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