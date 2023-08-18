лукашенко визнав, що армія рф увійшла в Україну з білорусі

білоруський диктатор олександр лукашенко визнав, що на початку війни російські війська зайшли в Україну з території білорусі.

Проте своєї відповідальності за вторгнення росії в Україну він не бачить.

Про це лукашенко розказав в інтерв’ю російській пропагандистці Діані Панченко.

"Да, з території білорусі окремі частини перетнули кордон України. російські частини знаходились в білорусі у рамках планових навчань", - заявив президент білорумі.

Він додав, що це була їх черга, вони провели ці масштабні навчання.

"Ми бачили, яка ситуація складається навіть не на кордоні з білоруссю. Ми бачили, що на Заході в нас коїться зі сторони Польщі, Литви, Латвії. Пам’ятаєте цю міграційну кризу", - додав він.

"Закінчились навчання, російські війська почали виводити з території Білорусі, які були на навчаннях. Техніку вантажити, це були Східні регіони. Війська фактично з Далекого Сходу. Почали виходити, і 23, 24 лютого частина цих військ почали перетинати кордон України та Росії. І для вас було несподівано, і для всього світу. Хоча багато хто про це говорив, американці попереджали, що війна почнеться, мало хто вірив. Почали перетинати цей кордон. Чому? Задайте президенту своєму в Україні питання", - підсумував лукашенко.

Прехидент бр вважає, що до нього не може бути ніяких претензій, тому що це не стосувалось білоруських військ.

"До мене претензій не можете пред’явити. Жодного білоруса з нашої армії там не було. Ми цей кордон не перетинали. А ось ви нас провокували", - додав диктатор.

Раніше стало відомо, що Литва закриє два пункти перетину кордону з білоруссю.