Лукашенко заявляє, що Путін пообіцяв йому військову допомогу

"І ми з ним домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь"

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір," - зазначив Лукашенко.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що під час розмови з президентом РФ отримав обіцянку про надання "всебічної допомоги" у разі такого запиту від Білорусі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство БЕЛТА, про це він сказав у суботу, 15 серпня, на нараді у Центрі стратегічного управління в Міноборони Білорусі.

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію.... І ми з ним домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", - зазначив Лукашенко.

Вчора близько опівдня Александр Лукашенко заявив, що планує зв'язатися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.

Приблизно через годину відбулася їхня телефонна розмова.

Перед цим Лукашенко казав, що проти Білорусі "почалась агресія, організована з-за кордону", в тому числі з держав ЄС і з України.

Днем раніше Лукашенко дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

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