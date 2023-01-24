лукашенко заявляє, що Україна пропонує "пакт про ненапад"
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що Україна нібито пропонувала йому "пакт про ненапад", передає державне агентство "Белта".
лукашенко зазначив, що Захід не відмовився від своїх планів щодо Білорусі, а в Україні нібито продовжують готувати бойовиків та екстремістів.
"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх”, - сказав він.
З приводу цього лукашенко заявив, що "ми вимушені жорстко реагувати".
Нагадаємо, в грудні лукашенко заявив, що росія та білорусь готові до миру, але Україна, схоже, не бажає йти на переговори.