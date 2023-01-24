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ПОЛІТИКА

лукашенко заявляє, що Україна пропонує "пакт про ненапад"

24 січня 2023, 12:26
лукашенко заявляє, що Україна пропонує
Фото: kp.by
Білоруський диктатор знов бачить загрозу з Заходу

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що Україна нібито пропонувала йому "пакт про ненапад", передає державне агентство "Белта".

лукашенко зазначив, що Захід не відмовився від своїх планів щодо Білорусі, а в Україні нібито продовжують готувати бойовиків та екстремістів. 

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх”, - сказав він.

З приводу цього лукашенко заявив, що "ми вимушені жорстко реагувати".

Нагадаємо, в грудні лукашенко заявив, що росія та білорусь готові до миру, але Україна, схоже, не бажає йти на переговори.

 
ЛукашенкоУкраїна

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