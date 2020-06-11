ПОЛІТИКА НОВИНИНевизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори в Білорусі
Водночас він закликав інші держави не втручатися у внутрішні справи Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: euroradio.fm
Таку заяву він зробив на церемонії відкриття третьої лінії мінського метро, повідомляє "РБК-Україна".
"Дехто від нас вимагає нових виборів. Гарантую вам нові вибори, коли ви (народ - ред.) ухвалите рішення. Німці вчора в себе в парламенті ухвалили рішення для нас білорусів. Ви спочатку у себе там розберіться, у Польщі розберіться. Я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців провести нові вибори", - сказав Лукашенко.
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06 11 2020 17:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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