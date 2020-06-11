Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори в Білорусі

Водночас він закликав інші держави не втручатися у внутрішні справи Білорусі
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні.
Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори в Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: euroradio.fm

Таку заяву він зробив на церемонії відкриття третьої лінії мінського метро, повідомляє "РБК-Україна".

"Дехто від нас вимагає нових виборів. Гарантую вам нові вибори, коли ви (народ - ред.) ухвалите рішення. Німці вчора в себе в парламенті ухвалили рішення для нас білорусів. Ви спочатку у себе там розберіться, у Польщі розберіться. Я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців провести нові вибори", - сказав Лукашенко.

Читайте також: ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2020 17:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.