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Лукашенко заявив, що не планує напад на Україну

Білоруський диктатор стверджує, що з росією воює не Україна, а весь блок НАТО та Сполучені Штати
Лукашенко заявив, що не планує напад на Україну Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує напад і бомбардування України з білоруської території.

Про це повідомляє провладне білоруське агентство "Белта"

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбардуватимемо з території білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - стверджує диктатор.

При цьому Лукашенко почав пояснювати працівникам білоруських підприємств, які він відвідував, що, на його думку, Європа вже давно припинила б війну, "якби США не продовжували за допомогою Польщі підганяти бойові дії".

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20 08 2022 11:03
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