ПОЛІТИКА НОВИНИБілоруський диктатор стверджує, що з росією воює не Україна, а весь блок НАТО та Сполучені ШтатиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лукашенко заявив, що не планує напад на Україну
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує напад і бомбардування України з білоруської території.
Про це повідомляє провладне білоруське агентство "Белта"
"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбардуватимемо з території білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - стверджує диктатор.
При цьому Лукашенко почав пояснювати працівникам білоруських підприємств, які він відвідував, що, на його думку, Європа вже давно припинила б війну, "якби США не продовжували за допомогою Польщі підганяти бойові дії".
Як раніше повідомляв iPress, в Білорусі зненацька заговорили про співпрацю з НАТО.
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