Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде

Напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі
"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БЕЛАЗу, за півроку ми знищимо все".
Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що повторних президентських виборів у країні не буде.

Про це він заявив під час відвідин заводу МЗКТ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі БелТА.

"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів. - ред.) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БЕЛАЗу, за півроку ми знищимо все".

Напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

За оцінками білоруських ЗМІ, на демонстрацію вийшло візуально більше людей, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні. 

Читайте також: Лукашенко заявляє, що Путін пообіцяв йому військову допомогу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2020 11:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.