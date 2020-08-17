Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде
Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що повторних президентських виборів у країні не буде.
Про це він заявив під час відвідин заводу МЗКТ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі БелТА.
"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів. - ред.) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БЕЛАЗу, за півроку ми знищимо все".
Напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.
За оцінками білоруських ЗМІ, на демонстрацію вийшло візуально більше людей, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників.
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні.
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