Лукашенко збирає «народні дружини» з колишніх військових та хоче їх озброїти

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив зробити неформальною роботу «народних дружин» та залучити до загонів колишніх військових.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "Белта".

Лукашенко зазначив, що такі дружини вже почали працювати, але розгорнулися «не у повну силу». Він запропонував залучити до роботи колишніх військових, які начебто пропонують свою допомогу силовикам, та озброїти їх.

"Подивіться, скільки звернень цих колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок ще більше, ніж чоловіків: “візьміть нас, ми будемо в дружинах, ми будемо в загонах, ми багато чого можемо!” Вони можуть нам дуже допомогти", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що народні дружини повинні «стрепенутися» та захищати свою країну.

"Не треба країну, ми з вами - генерали та інші люди, ОМОНівці, внутрішні війська, армія - забезпечимо захист країни. Нехай забезпечать захист своїх будинків", - додав Олександр Лукашенко.

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