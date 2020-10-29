Лукашенко збирає «народні дружини» з колишніх військових та хоче їх озброїти
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "Белта".
Лукашенко зазначив, що такі дружини вже почали працювати, але розгорнулися «не у повну силу». Він запропонував залучити до роботи колишніх військових, які начебто пропонують свою допомогу силовикам, та озброїти їх.
"Подивіться, скільки звернень цих колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок ще більше, ніж чоловіків: “візьміть нас, ми будемо в дружинах, ми будемо в загонах, ми багато чого можемо!” Вони можуть нам дуже допомогти", - сказав Лукашенко.
Він також заявив, що народні дружини повинні «стрепенутися» та захищати свою країну.
"Не треба країну, ми з вами - генерали та інші люди, ОМОНівці, внутрішні війська, армія - забезпечимо захист країни. Нехай забезпечать захист своїх будинків", - додав Олександр Лукашенко.
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