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У Білорусі проходять марші на підтримку "народного ультиматуму"

У білоруській столиці затримано двоє журналістів
У Мінську в неділю багатотисячна колона зібралася біля ратуші і рушила в бік стели Незалежності, незважаючи на те, що центр вже з ранку в багатьох місцях патрулювали силовики.
У Білорусі проходять марші на підтримку "народного ультиматуму" Фото: з вільних джерел

У Мінську проходить 11-й марш протесту, люди в багатьох містах вийшли на вулицю на підтримку "народного ультиматуму", висунутого Світланою Тихановською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода".

Тихановська 13 жовтня пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства. 

Якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, "вся країна вийде на вулиці", і " 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах", обіцяла Тихановська.

У Мінську в неділю багатотисячна колона зібралася біля ратуші і рушила в бік стели Незалежності, незважаючи на те, що центр вже з ранку в багатьох місцях патрулювали силовики.

У білоруській столиці затримано двоє журналістів. Є фото, на якому видно, як їх садять в мікроавтобус люди в балаклавах. У деяких районах вибудовуються ланцюги солідарності.

Фото: Європейська правда

Колони зі спецтехніки і водометів помітили в різних районах Мінська. Також повідомляється про закриття низки станцій метро і проблеми з інтернетом.

У Гомелі силовики не дозволяють людям збиратися навіть невеликими групами. На площі в центрі затримали шість осіб, в тому числі жінку 1946 року народження.

У Ліді силовики застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.

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25 10 2020 16:21
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