У Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка через бойкот у регіонах - ЗМІ
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Наша Нива".
"Головна причина в складній епідеміологічній ситуації в країні. Влада береже населення, розуміє, що друга хвиля коронавірусу набирає обертів, тому побоюється різкого зростання захворюваності", - йдеться в повідомленні.
Планувалося, що мітинг з 300 тис. людей пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім відбудеться хода до площі Незалежності, де планувався виступ самого Лукашенка. Однак робітники, які монтували сцену на площі Незалежності, заявили, що субота і неділя у них вже оголошені вихідними днями. Вони також розібрали сцену біля стели.
За даними білоруського бюро Радіо Свободи, мітинг скасували через те, що люди в регіонах відмовлялися їхати на проурядовий мітинг, і тому зібрати необхідну кількість протестувальників не вдається.
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