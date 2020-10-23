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У Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка через бойкот у регіонах - ЗМІ

За даними білоруського бюро Радіо Свободи, мітинг скасували через те, що люди в регіонах відмовлялися їхати на проурядовий мітинг, і тому зібрати необхідну кількість протестувальників не вдається
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, скасував недільний масштабний мітинг у Мінську.
У Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка через бойкот у регіонах - ЗМІ Фото: DW

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Наша Нива".

"Головна причина в складній епідеміологічній ситуації в країні. Влада береже населення, розуміє, що друга хвиля коронавірусу набирає обертів, тому побоюється різкого зростання захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Планувалося, що мітинг з 300 тис. людей пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім відбудеться хода до площі Незалежності, де планувався виступ самого Лукашенка. Однак робітники, які монтували сцену на площі Незалежності, заявили, що субота і неділя у них вже оголошені вихідними днями. Вони також розібрали сцену біля стели.

За даними білоруського бюро Радіо Свободи, мітинг скасували через те, що люди в регіонах відмовлялися їхати на проурядовий мітинг, і тому зібрати необхідну кількість протестувальників не вдається.

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23 10 2020 17:54
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