"Лукойл" може продати нафтопереробний завод в Болгарії

Сьогодні російський нафтовий гігант "Лукойл" заявив, що розглядає можливість продажу свого нафтопереробного заводу в Болгарії тому, що країна планує припинити імпорт російської сирої нафти.

Про це "Лукойл" написав на сайті.

"Зважаючи на суттєву зміну умов діяльності підприємств групи "Лукойл" на території Болгарії, розпочато роботу з перегляду стратегії щодо цього активу. Буде проаналізовано різні опції... включно з продажем бізнесу", - пише компанія.

Болгарія, яка до повномасштабного вторгнення майже повністю залежала від російського імпорту нафти і газу, тепер намагається звільнитися від цієї залежності.

Болгарії надали виняток з ембарго Євросоюзу на російську нафту до кінця 2024 року, що дозволило нафтопереробному заводу "Лукойлу" виробляти нафту для власного споживання, експортувати нафтопродукти в Україну і трохи в Європу.

Але новий проєвропейський уряд країни планує скасувати цей виняток з ембарго до березня наступного року, згідно з нещодавньою пропозицією парламенту, яка має бути ратифікована найближчими тижнями.

Уряд також запровадив 60% податок на прибутки російської нафтової компанії.

D заяві "Лукойл" засудив прийняття болгарською державною владою дискримінаційних законів та інших несправедливих, упереджених політичних рішень щодо нафтопереробного заводу.

Також навесні Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на €100 млн.