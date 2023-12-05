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"Лукойл" може продати нафтопереробний завод в Болгарії

05 грудня 2023, 19:27
Фото: uapress.info
Сьогодні російський нафтовий гігант "Лукойл" заявив, що розглядає можливість продажу свого нафтопереробного заводу в Болгарії тому, що країна планує припинити імпорт російської сирої нафти.

Про це "Лукойл" написав на сайті

"Зважаючи на суттєву зміну умов діяльності підприємств групи "Лукойл" на території Болгарії, розпочато роботу з перегляду стратегії щодо цього активу. Буде проаналізовано різні опції... включно з продажем бізнесу", - пише компанія. 

Болгарія, яка до повномасштабного вторгнення майже повністю залежала від російського імпорту нафти і газу, тепер намагається звільнитися від цієї залежності.

Болгарії надали виняток з ембарго Євросоюзу на російську нафту до кінця 2024 року, що дозволило нафтопереробному заводу "Лукойлу" виробляти нафту для власного споживання, експортувати нафтопродукти в Україну і трохи в Європу.

Але новий проєвропейський уряд країни планує скасувати цей виняток з ембарго до березня наступного року, згідно з нещодавньою пропозицією парламенту, яка має бути ратифікована найближчими тижнями.

Уряд також запровадив 60% податок на прибутки російської нафтової компанії.

D заяві "Лукойл" засудив прийняття болгарською державною владою дискримінаційних законів та інших несправедливих, упереджених політичних рішень щодо нафтопереробного заводу.

Також навесні Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на €100 млн.

 

БолгаріяпродажЛукойл

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