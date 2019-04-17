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​Луценко передумав йти у відставку після виборів президента

"Неправильно передавати ГПУ людям, які не розуміють, як йдуть справи в країні"
Генеральний прокурор Юрій Луценко передумав йде у відставку після виборів президента.
​Луценко передумав йти у відставку після виборів президента Юрій Луценко. Фото: УНІАН

В інтерв'ю "Бабелю" Луценко сказав, що якщо Петро Порошенко програє вибори президента, то він все одно залишиться працювати генпрокурором і не збирається складати повноваження.

"За законом генпрокурор не складає повноваження після обрання нового президента. Але президент може ініціювати мою відставку. І якщо парламент його підтримає, він може внести нову кандидатуру. Я вважаю, що Генпрокуратура зараз працює ефективніше, ніж будь-коли. Але за крісло, звичайно, не тримаюся. До такого випробування готовий. Востаннє за мою відставку проголосували 38 депутатів", - заявив генпрокурор.

У вересні 2018 року Луценко говорив, що має намір покинути посаду після виборів президента і повернутися в політику.

Зміну свого рішення генпрокурор пояснив дилетантством команди Володимира Зеленського.

"Ознайомився з тим, як команда Володимира Зеленського бачить боротьбу з корупцією. Вважаю [їхнє бачення] абсолютно дилетантським. Навіть там, де вони говорять розумні речі, немає системності. Неправильно передавати повноваження у такому важливому органі, як ГПУ, людям, які не розуміють, як йдуть справи в країні", - сказав Луценко.

У травні 2016 року склав депутатські повноваження у зв'язку з призначенням на посаду генерального прокурора. Спеціально під Луценка Верховна Рада пом'якшила вимоги до кандидатів на цю посаду, скасувавши обов'язковість юридичної освіти та стажу роботи у сфері права.

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17 04 2019 20:56
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