Луценко планує піти у відставку після парламентських виборів
Луценко зазначив, що треба поважати вибір українського народу, який обрав нового президента, але це не означає, що всі мають піти у відставку, повідомляє "Укрінформ".
"Конституція і закони України обумовлюють, хто має піти у відставку, а хто має дещо пізніше прийняти відповідне рішення. Для себе таке рішення я прийняв. Вважаю, що моє завдання разом із колегами із правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори", - сказав він.
Після цього, додав генпрокурор, він піде у політику, але не у списки партій, а "до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку подій".
"Моє бачення, щоб в країні цінували людей за справи, а не за слова. За конкретні вчинки та вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу трирічного перебування на посаді до логічного кінця. Вибори до парламенту відбудуться у 20-х числах липня відповідно, коли новообраний парламент обере уряд, після цього можна буде говорити про нового генерального прокурора", - резюмував Луценко.
24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.
Президент Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск парламенту. 21 травня він підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Указ набув чинності 23 травня після опублікування в "Урядовому кур’єрі".
Позачергові вибори народних депутатів мають відбутися 21 липня.
Нагадаємо, що питання про відставку уряду розглянуть у четвер 30 травня.
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