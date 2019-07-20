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Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Є гарячі версії

"Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії"
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета "є гарячі версії".
Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Є гарячі версії Фото: president.gov.ua

"Вчора (19 липня - ред.) заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіції та начальника карного розшуку у справі вбивства Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії", - заявив генпрокурор на своїй сторінці у Facebook

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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