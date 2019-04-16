Луценко про звільнення Савченко і Рубана: Судова система тяжко хвора
Свою реакцію він опублікував 16 квітня у Facebook.
"Справа Савченко - Рубана 28.01.2019 була направлена в суд з обвинувальним актом. Тому можна було б сказати, що вчорашнє рішення (вірніше - його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу - виключна компетенція суду", - написав він.
За словами генпрокурора, звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення.
"ГПУ наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів. Впевнений, що завезення важкої зброї з так званої "ДНР" для обстрілу української столиці не залишиться безкарним", - додав Луценко.
Водночас генпрокурор констатував, що ряд деяких резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушує визнати: судова система тяжко хвора.
Луценко також назвав три причини такої "хвороби" судової системи.
"Причина перша - дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і 1 безплатний від держави.Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить в ВР.
Причина друга - критично мала кількість суддів в судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відвід навіть 1 судді призводить до передачі справи в інший суд. "Футбол" зміни судів у справі Савченко - Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд - Чернігівський районний - Чернігівський апеляційний - Верховний суд - Солом‘янський районний - Київський апеляційний - Верховний суд - Київський апеляційний - Дарницький районний - Київський апеляційний - Броварський районний.
Причина третя - небажання окремих суддів виконувати свою роботу. Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвід у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території", - вважає Луценко.
Нагадаємо, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.
15 квітня в Броварах розпочався суд над нардепом Надією Савченко і головою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном, обвинуваченими в тероризмі. На засідання не прийшли адвокати підсудних, пославшись на зайнятість на інших слуханнях.
Савченко попросила перенести засідання на 12600, а прокурори клопотали про призначення адвокатів безоплатної правової допомоги, до яких пізніше можуть приєднатися чинні адвокати підсудних. Суд пішов назустріч держобвинуваченню і призначив державних захисників.
На попереднє засідання суду, призначене на 13 квітня, адвокати Савченко та Рубана не прийшли, тому що, за їхніми словами, їх не повідомили про призначення засідання.
У результаті суд не продовжив запобіжний захід для підозрюваних - і вони вийшли на волю.
Нагадаємо, що слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.
Надію Савченко звинувачують у змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Як відомо, Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.
Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.
Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.
Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.
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