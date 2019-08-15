Луценко: СБУ приховала матеріали, які розширювали список замовників нападу на Гандзюк
"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру (Владислав Мангер - голова Херсонської облради, - ред.) матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка, ймовірно, дасть нові свідчення, що розширять коло учасників змови", - повідомив Луценко, інформує "Цензор.НЕТ".
На уточнювальне запитання, коли будуть надані свідчення, генпрокурор відповів: "Обіцяли один день, а чекаємо вже тиждень".
Луценко також сказав, що в цій справі "є і погана новина".
"Буквально вчора стало зрозуміло, що аналогічні свідчення, які ми чекаємо від свідка, вже є у СБУ, а у справі не вказані. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показах свідка з посиланням на іншу людину йдеться, що покарати Катю вирішили на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди", - розповів генпрокурор.
У п'ятницю, 16 серпня, має відбутися чергове судове засідання стосовно Мангера. У четвер Шевченківський районний суд Києва розглядав скаргу його адвокатів на постанову про зупинення досудового слідства у його справі. Якщо суд скасує постанову, Мангер зможе уникнути покарання, переконують активісти. Вони також повідомили, що в четвер прокурори не прийшли на засідання.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.
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