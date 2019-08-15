Луценко: СБУ приховала матеріали, які розширювали список замовників нападу на Гандзюк

Генпрокурор повідомив, що в справі з'явилася нова людина, яка дасть свідчення

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки приховала матеріали допитів, які розширювали список замовників нападу на Катерину Гандзюк.

"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру (Владислав Мангер - голова Херсонської облради, - ред.) матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка, ймовірно, дасть нові свідчення, що розширять коло учасників змови", - повідомив Луценко, інформує "Цензор.НЕТ".

На уточнювальне запитання, коли будуть надані свідчення, генпрокурор відповів: "Обіцяли один день, а чекаємо вже тиждень".

Луценко також сказав, що в цій справі "є і погана новина".

"Буквально вчора стало зрозуміло, що аналогічні свідчення, які ми чекаємо від свідка, вже є у СБУ, а у справі не вказані. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показах свідка з посиланням на іншу людину йдеться, що покарати Катю вирішили на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди", - розповів генпрокурор.

У п'ятницю, 16 серпня, має відбутися чергове судове засідання стосовно Мангера. У четвер Шевченківський районний суд Києва розглядав скаргу його адвокатів на постанову про зупинення досудового слідства у його справі. Якщо суд скасує постанову, Мангер зможе уникнути покарання, переконують активісти. Вони також повідомили, що в четвер прокурори не прийшли на засідання.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.