Луценко заважає покарати митників, винних у корупції, - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро заявили, що рішення генпрокурора Юрія Луценка змінити підслідність у справі про корупції на митниці заважає притягнути до відповідальності посадовців, які завдали державі збитків на 170 мільйонів гривень.

Ідеться про справу щодо посадовців Державної фіскальної служби, яку детективи розслідують з жовтня 2017 року. За даними слідства, посадовці ДФС створили корупційну схему з розмитнення низкою компаній імпортованих товарів за заниженою вартістю, повідомляє пресслужбі НАБУ.

Збитки державі оцінили в 170 мільйонів гривень. НАБУ ініціювало накладення арешту на 450 мільйонів гривень компаній-учасниць схеми. Крім того, як розповіли в Бюро, кінцевий бенефіціар цих компаній у листопаді 2017-го пропонував детективам 800 тисяч доларів, аби справу передали іншому правоохоронному органу.

"Цей факт задокументований та вже розслідуваний - обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася надати неправомірну вигоду, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ стверджують, що чим ближче справа "до фінішної прямої", тим більше спроб усунути Бюро від неї.

Так, 15 серпня 2019 року Луценко змінив підслідність провадження і передав його до Національної поліції. У НАБУ наголошують, що генпрокурор зробив це "раптово, з незрозумілих підстав та без вивчення матеріалів кримінального провадження".

"Відтак, Юрій Луценко врешті зробив те, чого домагався пропозицією неправомірної вигоди детективам НАБУ кінцевий бенефіціар компаній, які фігурують у розслідуванні", - зазначили в НАБУ.

Також у Бюро наголосили, що це не перший випадок, коли Луценко змінює підслідність справ, які за законом мають вести детективи НАБУ.

агадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки.