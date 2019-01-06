На Київщині здійснили рейдерську атаку на 18-ти тисячне місто, - Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про "рейдерську атаку на 18-тисячне місто на Київщині"

За повідомленням генпрокурора, атака, яку було відбито спільно з Нацполіцією, сталася 31 травня.

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - заявив Луценко, йдеться в "УП".

Про яке саме місто йдеться, генпрокурор не уточнив.

Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".

Читайте також: Луценко заявив про "глибоку кризу" НФ і БПП, бо не слухали його порад