Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині здійснили рейдерську атаку на 18-ти тисячне місто, - Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про "рейдерську атаку на 18-тисячне місто на Київщині"
За повідомленням генпрокурора, атака, яку було відбито спільно з Нацполіцією, сталася 31 травня.
На Київщині здійснили рейдерську атаку на 18-ти тисячне місто, - Луценко Юрій Луценко. Фото: УНІАН

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - заявив Луценко, йдеться в "УП".

Про яке саме місто йдеться, генпрокурор не уточнив. 

Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік". 

Читайте також: Луценко заявив про "глибоку кризу" НФ і БПП, бо не слухали його порад 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2019 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.