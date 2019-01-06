CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа повідомленням генпрокурора, атака, яку було відбито спільно з Нацполіцією, сталася 31 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині здійснили рейдерську атаку на 18-ти тисячне місто, - Луценко
Генпрокурор Юрій Луценко заявив про "рейдерську атаку на 18-тисячне місто на Київщині"
Юрій Луценко. Фото: УНІАН
"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - заявив Луценко, йдеться в "УП".
Про яке саме місто йдеться, генпрокурор не уточнив.
Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".
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01 06 2019 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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