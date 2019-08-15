Луценко заявив, що СБУ приховувала свідчення у справі Гандзюк. У відомстві заперечують

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у Службі безпеки України приховували матеріали допитів, які могли розширити коло причетних до вбивства активістки, радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, який імовірно дасть нові свідчення, які ймовірно розширять число учасників змови", - заявив Луценко, повідомляє "Цензор.net".

За словами генпрокурора, ГПУ очікує свідоцтва від СБУ вже тиждень.

"Буквально вчора стало зрозуміло, що аналогічні свідчення, які ми чекаємо від свідка, вже є у СБУ, а в справі не знаходилися. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показаннях свідка з посиланням на іншу людину сказано, що покарати Катю прийняли рішення на зустрічі, де крім Мангера, були і інші люди", - підкреслив генпрокурор.

Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки приховала матеріали допитів, які розширювали список замовників нападу на Катерину Гандзюк.