Луценко заявив, що Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися

Тимошенко сам раніше звернувся до ГПУ "після спроб вплинути на нього"

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, бо вони хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.

Про це генпрокурор повідомив у Facebook, інформує "Українська правда".

"Генпрокуратура спільно з ДБР та К СБУ щойно затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в Президенти Юрію Тимошенко за відмову балотуватися", - заявляє Луценко.

За твердженнями Луценка, сам Тимошенко раніше звернувся до ГПУ "після спроб вплинути на нього".

Чоловіки затримані за статтею 157 ч 3 ( перешкоджання здійснення виборчого права).

Нагадаємо, що у Миколаївській області чиновник Бюро технічної інвентаризації попався на хабарі у 100 тис. гривень. Співробітники СБУ затримали чоловіка в його робочому кабінеті під час отримання грошей, повідомляє прес-служба СБУ.