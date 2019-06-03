ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, бо вони хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко заявив, що Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися
Тимошенко сам раніше звернувся до ГПУ "після спроб вплинути на нього"
Юрій Тимошенко. Фото: gorodenkanews.if.ua
Про це генпрокурор повідомив у Facebook, інформує "Українська правда".
"Генпрокуратура спільно з ДБР та К СБУ щойно затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в Президенти Юрію Тимошенко за відмову балотуватися", - заявляє Луценко.
За твердженнями Луценка, сам Тимошенко раніше звернувся до ГПУ "після спроб вплинути на нього".
Чоловіки затримані за статтею 157 ч 3 ( перешкоджання здійснення виборчого права).
Нагадаємо, що у Миколаївській області чиновник Бюро технічної інвентаризації попався на хабарі у 100 тис. гривень. Співробітники СБУ затримали чоловіка в його робочому кабінеті під час отримання грошей, повідомляє прес-служба СБУ.
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06 03 2019 22:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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