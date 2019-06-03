Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко заявив, що Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися

Тимошенко сам раніше звернувся до ГПУ "після спроб вплинути на нього"
Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, бо вони хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.
Луценко заявив, що Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися Юрій Тимошенко. Фото: gorodenkanews.if.ua

Про це генпрокурор повідомив у Facebook, інформує "Українська правда".

"Генпрокуратура спільно з ДБР та К СБУ щойно затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в Президенти Юрію Тимошенко за відмову балотуватися", - заявляє Луценко.

За твердженнями Луценка, сам Тимошенко раніше звернувся до ГПУ "після спроб вплинути на нього".

Чоловіки затримані за статтею 157 ч 3 ( перешкоджання здійснення виборчого права).

Нагадаємо, що у Миколаївській області чиновник Бюро технічної інвентаризації попався на хабарі у 100 тис. гривень. Співробітники СБУ затримали чоловіка в його робочому кабінеті під час отримання грошей, повідомляє прес-служба СБУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2019 22:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.