СБУ затримала чиновника БТІ в Миколаївській області на 100 тис. грн хабара
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник, за попередньою змовою з іншими чиновниками міськради, вимагав у місцевого підприємця понад 100 тисяч гривень за "нестворення штучних перешкод" для встановлення в районному центрі рекламних конструкцій, повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці затримали директора міжміського БТІ в робочому кабінеті під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.
У рамках розпочатого кримінального провадження, за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з установлення та притягнення до відповідальності всіх чиновників, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали на вимаганні і отриманні хабара у розмірі 5 тисяч гривень начальника одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області та начальника сектору реагування патрульної поліції.
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