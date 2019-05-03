Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ затримала чиновника БТІ в Миколаївській області на 100 тис. грн хабара

Директор бюро діяв у змові з міськрадою
У Миколаївській області чиновник Бюро технічної інвентаризації попався на хабарі у 100 тис. гривень. Співробітники СБУ затримали чоловіка в його робочому кабінеті під час отримання грошей, повідомляє прес-служба СБУ.
СБУ затримала чиновника БТІ в Миколаївській області на 100 тис. грн хабара Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник, за попередньою змовою з іншими чиновниками міськради, вимагав у місцевого підприємця понад 100 тисяч гривень за "нестворення штучних перешкод" для встановлення в районному центрі рекламних конструкцій, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали директора міжміського БТІ в робочому кабінеті під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

У рамках розпочатого кримінального провадження, за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з установлення та притягнення до відповідальності всіх чиновників, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на вимаганні і отриманні хабара у розмірі 5 тисяч гривень начальника одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області та начальника сектору реагування патрульної поліції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2019 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.