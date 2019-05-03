СБУ затримала чиновника БТІ в Миколаївській області на 100 тис. грн хабара

У Миколаївській області чиновник Бюро технічної інвентаризації попався на хабарі у 100 тис. гривень. Співробітники СБУ затримали чоловіка в його робочому кабінеті під час отримання грошей, повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник, за попередньою змовою з іншими чиновниками міськради, вимагав у місцевого підприємця понад 100 тисяч гривень за "нестворення штучних перешкод" для встановлення в районному центрі рекламних конструкцій, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали директора міжміського БТІ в робочому кабінеті під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

У рамках розпочатого кримінального провадження, за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з установлення та притягнення до відповідальності всіх чиновників, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на вимаганні і отриманні хабара у розмірі 5 тисяч гривень начальника одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області та начальника сектору реагування патрульної поліції.