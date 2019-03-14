Луцьк готував Порошенку банер "ти став президентом на крові" – його зрізали

Банер миттєво зрізали, пошкодивши саме полотно, аби його не можна було повісити знову

Промислові альпіністи зрізали банер із критичним зверненням до президента Петра Порошенка з 16-поверхівки в центрі Луцька.

Банер зі словами "Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР. Щоб сховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не пробачає" провисів декілька годин, повідомляє УП з посиланням на "Волинські новини".

Банер у понад 30 метрів завбільшки з’явився в центрі міста напередодні візиту президента, ввечері 13 березня.



Фото:"Волинські новини"

Проте, зі слів свідків, не на камеру він натякнув, що його змусили це зробити силовики.

Андрій каже, що займався туризмом, тому мав все необхідне для промислового альпінізму спорядження.

Альпініста забрали в міськвідділ, де встановлюють його особу та шукають напарника.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Напередодні в Луцьку з’явилось 15 білбордів з фразою "Зустрінь весну без пороху! Дай шанс своїй країні!".



Фото:"Волинські новини"

За даними ЗМІ, 14 березня відбудеться "інкогніто"-візит Порошенка на Волинь.

Нагадаємо, що в Одеській області на території селища Сарата і інших сіл району поширювали листівки з пропозицією винагороди за підтримку одного з кандидатів в президенти на майбутніх виборах.