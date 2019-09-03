В Одеській області пропонували п'ять тисяч за голос на виборах
Про правопорушення в поліцію повідомив глава райдержадміністрації, йдеться на сайті МВС.
"Він заявив, що невідомі розповсюджують листівки з інформацією від його імені про видачу в адміністрації 5 тисяч гривень кожному місцевому жителю віком від 18 до 80 років, який на виборах віддасть свій голос за певного кандидата", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські виявили подібні листівки в районному центрі, а також в селах Петропавлівка, Пшеничне, Крива Балка і Зоря.
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Відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.157 КК (перешкоджання здійсненню виборчого права), вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до правопорушення.
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