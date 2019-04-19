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Львів стане п'ятим українським містом, в якому запустять Glovo

"Ми вже майже в п'яти містах України. Майже ... Тому, що Львів запускається в понеділок"
Міжнародний сервіс з доставки товарів кур'єрами Glovo запустить свою роботу у Львові 22 квітня 2019 року.
Львів стане п Фото: з вільних джерел

Генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновский подає цю інформацію у ході Sup Day Forum 2019, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже майже в п'яти містах України. Майже ... Тому, що Львів запускається в понеділок", - сказав він, виступаючи в ході форуму.

Крім Києва і Львова, сервіс працює також в Харкові, Дніпрі, Одесі.

Компанія розглядає також можливість запуску сервісу в таких містах, як Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв.

"Ми дивимося на міста з населенням понад 200 тис. людей. Це може бути Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв. Але слід ще поїхати в ці міста і оцінити їхній потенціал з точки зору наявності ресторанів", - зазначив Расновский.

За його словами, на запуск сервісу в новому місті необхідно близько місяця.

"За місяць приймаємо рішення, відправляємо команду, встановлюємо все - і запускаємо. У нас ще в" лонг-листі "близько 15 міст, де ми можемо запуститися", - сказав Расновский.

"Я вірю, що ми можемо досягти показника в 1 млн замовлень на місяць до кінця 2019 року. Якщо брати всі європейські країни, то Україна знадобилося найменше часу, щоб вийти на 100 тис. Замовлень на місяць", - додав Расновский, проте не уточнив поточні показники роботи компанії.

За його словами, в запустити восени 2018 року сервіс в даний час працює близько 5 тис. активних кур'єрів в місяць, при чому активним вважається кур'єр, який завершив хоча б одне замовлення.

"Якщо порівняти березень з груднем, ми виросли майже в 10 разів. Ми розширювалися в усіх напрямках", - прокоментував він.

При цьому близько 4% замовлень скасовують клієнти, виконавці або кур'єри.

"Відмови бувають пов'язані не тільки з користувачем, але і з рестораном, наприклад, закінчилися інгредієнти і він не може виконати замовлення. Або кур'єр проколов шину і не зміг доставити. Клієнтських відмов близько 1,5%", - уточнив генеральний менеджер Glovo.

Міжнародний сервіс доставки Glovo (Іспанія) почав роботу в Києві у жовтні 2018 року.

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19 04 2019 21:28
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