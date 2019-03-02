CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроїзд на трасі Київ-Чоп на Львівщині тимчасово заблокований через ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Львівщина: траса Київ-Чоп заблокована через ДТП
"Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою"
Фото:Патрульна поліція Львівської області
Про це повідомила керівник прес-служби патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у Facebook.
"Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою. Внаслідок аварії водія та пасажира автомобіля Iveco забрала швидка", - написала вона.
Рибій повідомила, що після проведення слідчих дій патрульні організують реверсний рух.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 1 лютого, на 341 км автомобільної дороги Київ - Одеса сталося шість дорожньо-транспортних пригод за участю восьми автомобілів.
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03 02 2019 19:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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