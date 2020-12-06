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Львівська область знову продовжила карантин

В області дуже велика кількість хворих коронавірусом
У Львівській області продовжили карантин до 19 червня. Відповідне рішення у п'ятницю, 12 червня, прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з-за великої кількості хворих коронавірусом.
Львівська область знову продовжила карантин ukrinform.ua/

Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, передає РБК - Україна.

Як зазначили в ОДА, в області стабільно фіксують високі показники кількості госпіталізованих коронавірусом.

"Показники захворюваності Covid-19 не дозволяють послабити карантин в області. Тому, карантин у регіоні продовжили ще на тиждень", - повідомили в ОДА.

Наступне засідання комісії ТЕБ та НС відбудеться 19 червня.

Зазначимо, станом на 12 червня у Львівській області зафіксовано 2526 хворих коронавірусом, з них 598 - одужали. При цьому за останні дні в Україні фіксують зростання кількості нових захворювань. Зараз в країні підтверджено 29 753 захворювання, померли від ускладнень 870 пацієнтів.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.

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12 06 2020 16:20
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