Львівська область знову продовжила карантин
Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, передає РБК - Україна.
Як зазначили в ОДА, в області стабільно фіксують високі показники кількості госпіталізованих коронавірусом.
"Показники захворюваності Covid-19 не дозволяють послабити карантин в області. Тому, карантин у регіоні продовжили ще на тиждень", - повідомили в ОДА.
Наступне засідання комісії ТЕБ та НС відбудеться 19 червня.
Зазначимо, станом на 12 червня у Львівській області зафіксовано 2526 хворих коронавірусом, з них 598 - одужали. При цьому за останні дні в Україні фіксують зростання кількості нових захворювань. Зараз в країні підтверджено 29 753 захворювання, померли від ускладнень 870 пацієнтів.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.
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