ПОЛІТИКА НОВИНИКандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко і Бойко не прийшли на дебати
Замість кандидатів, які не прибули, у студії стоять два манекени з логотипом Суспільного – UA:
Фото: Голос України
У ток-шоу бере участь з оголошеної трійки лише лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, повідомляє "Детектор медіа".
За словами ведучих ток-шоу, Ляшко та Бойко відмовилися від участі у "Зворотному відліку", пояснивши це тим, що мають зустріч із виборцями.
Замість кандидатів, які не прибули, у студії стоять два манекени з логотипом Суспільного – UA:
Нагадаємо, що Гриценко кличе Зеленського на дебати.
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