Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ляшко і Бойко не прийшли на дебати

Замість кандидатів, які не прибули, у студії стоять два манекени з логотипом Суспільного – UA:
Кандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.
Ляшко і Бойко не прийшли на дебати Фото: Голос України

У ток-шоу бере участь з оголошеної трійки лише лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, повідомляє "Детектор медіа".

За словами ведучих ток-шоу, Ляшко та Бойко відмовилися від участі у "Зворотному відліку", пояснивши це тим, що мають зустріч із виборцями.

Замість кандидатів, які не прибули, у студії стоять два манекени з логотипом Суспільного – UA:

Нагадаємо, що Гриценко кличе Зеленського на дебати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2019 20:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.