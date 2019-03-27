Ляшко і Бойко не прийшли на дебати

Замість кандидатів, які не прибули, у студії стоять два манекени з логотипом Суспільного – UA:

Кандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.

У ток-шоу бере участь з оголошеної трійки лише лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, повідомляє "Детектор медіа".

За словами ведучих ток-шоу, Ляшко та Бойко відмовилися від участі у "Зворотному відліку", пояснивши це тим, що мають зустріч із виборцями.

Замість кандидатів, які не прибули, у студії стоять два манекени з логотипом Суспільного – UA:

Нагадаємо, що Гриценко кличе Зеленського на дебати.