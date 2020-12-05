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Ляшко сказав, коли відкриють КПВВ та пункти пропуску на кордоні

"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польщу, адже ми йдемо за схожим сценарієм"
Контрольні пункти в'їзду-виїзду будуть відкриті разом з іншими пунктами пропуску на кордоні після стабілізації епідситуації.
Ляшко сказав, коли відкриють КПВВ та пункти пропуску на кордоні Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Ми будемо розглядати можливість відкриття КПВВ разом з можливістю відкриття інших пунктів на кордоні. Як кордон так і пункти перетину можуть розглядатись комплексно, коли буде стабілізація епідситуації як у Європейському регіоні та в інших країнах-сусідах, так і на окупованих територіях", - сказав Ляшко.

Він додав, що Україна слідкує за рішеннями європейських країн стосовно відкриття авіасполучення, орієнтиром для України виступає Польща.

"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польщу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією. Вже будемо дивитись як вони будуть відкривати (кордони – ред.)", - сказав Ляшко.

Водночас, за його словами , через те що SARS-CoV-2 є новим видом інфекції, складно робити навіть орієнтовні прогнози.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

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12 05 2020 13:40
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