В Україні зафіксовано 16023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 375 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 580 випадків; Волинська область — 496 випадків; Дніпропетровська область — 748 випадків; Донецька область — 100 випадків; Житомирська область — 525 випадків; Закарпатська область — 748 випадків; Запорізька область — 331 випадок; Івано-Франківська область — 1133 випадки; Кіровоградська область — 425 випадків; м. Київ — 1930 випадків; Київська область — 1023 випадки; Львівська область — 825 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 225 випадків; Одеська область — 653 випадки; Полтавська область — 248 випадків; Рівненська область — 1028 випадків; Сумська область — 157 випадків; Тернопільська область — 1021 випадок; Харківська область — 623 випадки; Херсонська область — 162 випадки; Хмельницька область — 182 випадки; Чернівецька область — 2396 випадків; Черкаська область — 343 випадки; Чернігівська область — 79 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що під час впровадження адаптивного карантину в Україні маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими для уникнення спалахів COVID-19.

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