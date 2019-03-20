Липецька фабрика Roshen програла суд проти російських податківців
Розгляд з цього приводу тягнувся з жовтня 2015 року, повідомляє "Економічна правда".
Згідно з матеріалами справи, підставою для перегляду розміру податку стали роботи з будівництва кондитерської фабрики і розподільного центру в селі Косирівка, які виконувало нижегородське ТОВ НВФ "Металлімпресс". За даними ФПС, розрахунок з генпідрядником вівся за завищеними цінами, що дозволило фабриці отримати необгрунтовану вигоду при відшкодуванні ПДВ. Податкова знайшла фірми-одноденки в ланцюжку контрагентів "Металлімпресса" і вказала на транзитний характер перерахування коштів, а також на недостовірні відомості у звітних документах.
У свою чергу, "Рошен" звернувся в суд і спробував довести сумлінність генпідрядника, а також помилковість висновків будівельно-технічної експертизи, яку провела ФПС.
Нагадаємо, що Басманний суд Москви продовжив термін арешту, накладеного на кондитерську фабрику Roshen в Липецьку.
У компанії нагадують, що з 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ, починаючи з 2013 року.
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